¡Vendía drogas en Pabellón de Arteaga y enfrentará juicio en prisión por narcomenudeo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto dedicado a la venta de drogas en el municipio de Pabellón de Arteaga enfrenta un proceso penal por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

Se trata de Brandon “N”, que ya está en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

El jueves 19 de febrero de este año fue detenido por policías municipales pabellonenses en la avenida Revolución de la colonia 5 de Mayo, en dicha localidad, y le aseguraron una bolsa de plástico transparente y ocho bolsitas tipo ziploc en color azul que contenían sustancia granulada al tacto.

Un perito químico del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica la analizó y concluyó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, es decir, crystal.

Por tal motivo, un agente del Ministerio Público le inició una carpeta de investigación y lo consignó ante una jueza de Control, que calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito señalado.

Además, fijó un plazo de un mes con 15 días para el cierre de la investigación complementaria.