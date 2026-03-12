AguascalientesNoticias

¡Vincularon a proceso a drogada conductora que atropelló intencionalmente a una persona en el Barrio de San Marcos!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que bajo los influjos de la marihuana atropelló intencionalmente a una persona en el Barrio de San Marcos y le provocó lesiones, enfrenta un proceso penal encarcelada en el Centro Penitenciario Estatal para Mujeres (CE.PE.ES.) de la salida a Calvillo.

La fémina, Magdiel “N”, está acusada por el delito de lesiones dolosas por los hechos ocurridos el domingo 8 de marzo de este año en calles del citado barrio.

Al volante de su vehículo realizó una maniobra directa para impactar de frente a la víctima y arrollarla, ocasionándole lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas una fisura en el tobillo derecho, por lo que fue necesario trasladarla a un hospital para su atención médica.

Elementos policiales detuvieron a Magdiel y le aseguraron producto de cannabis, presumiendo que conducía su automotor bajo los efectos de esa sustancia.

La conductora fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público pero presentó cambios drásticos en su comportamiento, por lo que fue trasladada a un hospital psiquiátrico, donde permaneció bajo custodia hasta la celebración de la audiencia inicial.

En esa diligencia, el juez de Control calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito mencionado, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

También te puede gustar

GALERIA DE FOTOS/JOVEN ESTUDIANTE SE MATÓ EN UNA VOLCADURA EN “SAN PANCHO” TRAS EMBRIAGARSE EN LA FERIA

Noticiero El Circo

¡Gobierno del Estado trabaja para dignificar la vida de las familias de Aguascalientes!

Noticiero El Circo

¡Protección Civil de Calvillo comienza operativo por una Semana Santa segura!

Noticiero El Circo
El Circo