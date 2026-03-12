¡Vincularon a proceso a drogada conductora que atropelló intencionalmente a una persona en el Barrio de San Marcos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que bajo los influjos de la marihuana atropelló intencionalmente a una persona en el Barrio de San Marcos y le provocó lesiones, enfrenta un proceso penal encarcelada en el Centro Penitenciario Estatal para Mujeres (CE.PE.ES.) de la salida a Calvillo.

La fémina, Magdiel “N”, está acusada por el delito de lesiones dolosas por los hechos ocurridos el domingo 8 de marzo de este año en calles del citado barrio.

Al volante de su vehículo realizó una maniobra directa para impactar de frente a la víctima y arrollarla, ocasionándole lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas una fisura en el tobillo derecho, por lo que fue necesario trasladarla a un hospital para su atención médica.

Elementos policiales detuvieron a Magdiel y le aseguraron producto de cannabis, presumiendo que conducía su automotor bajo los efectos de esa sustancia.

La conductora fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público pero presentó cambios drásticos en su comportamiento, por lo que fue trasladada a un hospital psiquiátrico, donde permaneció bajo custodia hasta la celebración de la audiencia inicial.

En esa diligencia, el juez de Control calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito mencionado, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.