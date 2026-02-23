¡Vincularon a proceso a chofer de camión urbano que causó la muerte de una niña en fatal accidente!

El juicio, por tres delitos, lo enfrentará en libertad

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso por tres delitos al chofer de un camión urbano de la línea YoVoy que provocó un fatal accidente en la avenida Aguascalientes Norte, frente a la tienda Costco, donde chocó por alcance otra unidad de transporte público y ésta arrolló a una niña de 4 años de edad y le causó la muerte, y dejó lesionados de gravedad a una mujer y un hombre.

Iván Antonio Rodríguez, de 42 años de edad, acusado por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño en las cosas culposo, enfrentará su juicio en libertad, con algunas condiciones.

El accidente lo provocó el jueves 19 de febrero de este año, alrededor de las 12:30 horas.

A su cargo traía un camión marca King Long, de la ruta 40, con número económico 1140 y con placas A-04781-A, y transitaba por el segundo anillo, hacia el poniente, al parecer a exceso de velocidad.

Frente a la tienda mencionada impactó por alcance al camión número 1026, un Mercedes Benz también de la línea YoVoy e igualmente de la ruta 40, con placas A-04880-A, conducido por Misael de la Rosa Ramírez, de 35 años, que disminuía su velocidad para subir pasajeros que se encontraban en la parada de camiones.

Con el golpe, este camión se subió a la banqueta y arrolló brutalmente a la niña de 4 años, a una mujer y a un hombre, ambos de entre 35 a 40 años, además de que derribó la estructura de la parada, un poste de concreto y un árbol, y terminó detenido dentro de una jardinera.

A la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja, del ISSEA y particulares confirmaron la muerte de la niña y que el hombre y la fémina presentaban lesiones graves, por lo que los trasladaron a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo.

Además, atendieron a 15 pasajeros, que sufrieron crisis nerviosas, pero no ameritaron ser hospitalizados.

El cuerpo sin vida de la menor de edad fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO, mientras que oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y detuvieron a los choferes de los dos camiones para presentarlos ante el agente del Ministerio Público.

Tras la integración de la carpeta de investigación, solamente Iván Antonio fue consignado ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por homicidio, lesiones y daños.

Sin embargo, no fue encarcelado y deberá presentarse periódicamente ante la autoridad, además de que se le prohibió salir del estado sin autorización judicial, acercarse a las víctimas y conducir vehículos de motor.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.