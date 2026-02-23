¡La seguridad no es negociable: PAN!

AGUASCALIENTES, AGS.- México enfrenta momentos que exigen conducción firme, claridad institucional y visión de nación.

Los acontecimientos recientes en materia de seguridad nos recuerdan que el combate al crimen organizado es una tarea permanente del Estado mexicano y que sus efectos deben administrarse con responsabilidad estratégica.

Desde Acción Nacional sostenemos una convicción inalterable: la seguridad no es negociable.

Es condición indispensable para el desarrollo, para la estabilidad social y para la tranquilidad de las familias.

Reconocemos la labor de las fuerzas de seguridad que enfrentan en primera línea a las estructuras criminales.

Honramos la memoria de quienes han perdido la vida cumpliendo con su deber.

Su entrega representa el más alto compromiso con México y nos obliga a actuar con seriedad, estrategia y determinación.

Las acciones contra objetivos criminales de alto impacto son relevantes, pero la verdadera fortaleza institucional se demuestra en la capacidad de preservar el orden después de esos hechos, anticipar riesgos y evitar que la violencia altere la vida cotidiana de las comunidades.

En Aguascalientes hemos construido un entorno de estabilidad que no es producto de la casualidad.

Nuestros gobiernos han trabajado de manera permanente en el blindaje territorial, en la coordinación operativa y en la presencia estratégica del Estado en todo el territorio.

Aquí la seguridad se atiende con visión preventiva y disuasiva, actuando antes de que los riesgos escalen.

Esa es la diferencia entre reaccionar ante la crisis y gobernar con previsión.

Para Acción Nacional la defensa de la patria comienza en la protección de cada familia y en la garantía de su libertad para vivir en paz.

Patria, familia y libertad no son consignas; son principios que orientan nuestra forma de gobernar y de entender la responsabilidad pública.

Respaldamos totalmente a nuestros gobiernos locales que trabajan todos los días para mantener el orden y blindar la paz de Aguascalientes.

La estabilidad que hoy vive la entidad es resultado de decisiones firmes, coordinación constante y compromiso con el Estado de derecho.

La seguridad no admite titubeos.

No admite concesiones.

Se ejerce con determinación y con sentido de nación.

Javier Luévano Núñez, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Aguascalientes.