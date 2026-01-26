¡Vincularon a proceso a dos sujetos implicados en el homicidio de un hombre en Norias de Paso Hondo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos sujetos implicados en el homicidio con arma de fuego de un hombre en la comunidad Norias de Paso Hondo, en el oriente de la ciudad, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Se trata de Rogelio “N” alias “El Bruno” y Jorge “N”, presos en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Ambos enfrentan cargos por el asesinato de Juan Francisco Guerrero Marín, de 53 años de edad, ocurrido el domingo 18 de enero de este año, minutos antes de las nueve de la noche.

El crimen sucedió afuera de la casa de la víctima, en la calle Camilo Torres casi esquina con Francisco Villa, en dicha localidad.

Al parecer, ese día “El Bruno” había sostenido una riña con un hijo del quincuagenario debido a que desde hacía tiempo tenían rencillas y por la noche decidió ir a buscarlo en compañía de Jorge.

Éste conducía una motocicleta y Rogelio viajaba como copiloto, y al llegar al domicilio observaron a Juan Francisco en el exterior.

“El Bruno” accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones y los proyectiles impactaron en el pecho del hombre, que quedó tirado en el arroyo vehicular.

Los dos motociclistas huyeron a toda velocidad mientras que familiares y testigos de la agresión solicitaban la intervención de los servicios médicos, aunque al llegar encontraron al agredido ya sin vida a causa de los balazos que recibió en el tórax.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron las indagatorias correspondientes e identificaron a los dos atacantes, a quienes detuvieron en cumplimiento a órdenes de aprehensión giradas en su contra y fueron consignados ante el juez de Control.

El domingo 25 de enero la Fiscalía General del Estado informó que Jorge fue vinculado a proceso y este lunes que Rogelio también enfrentará un juicio, ambos por el delito mencionado.

A los dos se les impuso la prisión preventiva, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.