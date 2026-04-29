¡Violento asalto a joyería en pleno Centro de Pabellón de Arteaga: saltaron el mostrador y se llevaron esclavas!

Dos sujetos armados irrumpieron en la joyería Esmeralda y robaron piezas valuadas en 300 mil pesos

Comerciantes temen una oleada de asaltos ante el descuido policial en la zona Centro

Autoridades estatales y municipales procesaron la escena

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un violento asalto se registró la mañana del martes 28 de abril en la zona Centro de Pabellón de Arteaga, donde dos sujetos armados irrumpieron en la joyería Esmeralda y se apoderaron de joyería valuada en 300 mil pesos, para luego huir primero a pie y posteriormente en motocicleta.

A las 10:00 horas una mujer reportó al 911 que dos hombres armados con pistolas habían perpetrado un asalto en la joyería ubicada en Valentín Gómez Farías Sur número 14, en pleno Centro del municipio.

Tras cometer el robo, los sujetos escaparon pie a tierra por la calle 16 de Septiembre, según el reporte inicial.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal acudieron al lugar, confirmaron el atraco y aseguraron la escena, instruyendo al propietario y empleados a no tocar ningún objeto para permitir el trabajo de los peritos en la búsqueda de huellas dactilares y otros indicios.

El propietario, José Luis “N”, relató que se encontraba dentro del negocio cuando fue sorprendido por los dos sujetos.

Uno de ellos saltó el mostrador y lo amagó con un arma de fuego corta, obligándolo a resguardarse en la parte trasera.

En cuestión de segundos, los delincuentes se apoderaron de 20 piezas de metal amarillo, principalmente esclavas de oro, con un valor aproximado de 300 mil pesos.

Tras consumar el robo, salieron corriendo nuevamente por la calle 16 de Septiembre.

Testigos indicaron que, cuadras adelante, los maleantes abordaron una motocicleta tipo Cross, sin especificar color, para finalmente darse a la fuga.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Instituto de Ciencias Forenses procesó la escena, aplicando reactivos especiales para levantar huellas dactilares y otros indicios que permitieran identificar a los responsables.

SEGURIDAD PÚBLICA DESCUIDADA

En Pabellón de Arteaga, la seguridad en la zona Centro ha sido visiblemente descuidada y los delincuentes están aprovechando esa oportunidad de oro que dejan las corporaciones policiales.

El reciente asalto a la joyería, ejecutado con rapidez y sin resistencia, encendió las alarmas entre los comerciantes, quienes temen que este hecho sea el inicio de una oleada de asaltos en la zona comercial.

Los locatarios piden a las autoridades no desatender sus labores en el municipio, pues consideran que la disminución de vigilancia está dejando espacios abiertos para que la delincuencia opere con facilidad.