¡A bordo de un tractor en un campo agrícola en Valdecañas hombre murió electrocutado!

FRESNILLO, ZAC.- Mientras realizaba labores agrícolas en un campo a bordo de un tractor, un hombre falleció tras recibir una fuerte descarga eléctrica.

Los hechos que terminaron en tragedia sucedieron el viernes 12 de septiembre, alrededor de las 14:20 horas en la comunidad de Valdecañas, que pertenece a Fresnillo.

El hombre, identificado como Juvenal “N”, de más de 61 años de edad, realizaba sus trabajos conduciendo un tractor cuando pasó por debajo de unos cables de alta tensión, que rozaron la parte superior del vehículo agrícola y generaron la descarga que alcanzó al adulto mayor.

Vecinos que observaron al sexagenario inconsciente solicitaron la intervención de los servicios de emergencia y al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que revisaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los propios elementos de PC y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que acudieron a la escena hicieron maniobras para desenergizar las líneas de conducción de electricidad para que el cadáver de la víctima pudiera ser retirado del tractor.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encargó de las diligencias correspondientes y del traslado del cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense.