¡En la colonia Ampliación Minas sujetos armados dañaron a balazos la fachada de una casa y un vehículo!

GUADALUPE, ZAC.- La fachada de una casa habitación y un vehículo estacionado frente a ella resultaron con daños por impactos de bala tras de que sujetos armados dispararon en varias ocasiones y luego se dieron a la fuga.

El viernes 12 de septiembre, minutos antes de las nueve de la noche, habitantes de la colonia Ampliación Minas, en el municipio de Guadalupe, escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron parte a los servicios de emergencia.

Elementos policiales se movilizaron al sitio y confirmaron que los disparos habían sido efectuados hacia la fachada de un domicilio de la calle 10 de Enero y un vehículo estacionado frente a éste.

Tanto el inmueble como la unidad de motor presentaron daños.

Tras confirmar que no había víctimas mortales ni lesionadas, los policías acordonaron la zona hasta que arribaron elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos que quedaron en la escena.