¡A la orilla del camino a Tenango en Villanueva encontraron a una persona ejecutada!

Foto: Archivo

VILLANUEVA, ZAC.- La mañana del jueves 18 de diciembre, el hallazgo de un hombre sin vida a la orilla del camino que conduce a la localidad Tenango generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

Al filo de las 8 horas personas que circulaban por el lugar se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Minutos después arribaron diversas corporaciones de seguridad, cuyos elementos confirmaron que el hombre, aún sin identificar y con huellas evidentes de violencia, ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada y puesta bajo resguardo.

Más tarde, personal de la Policía de Investigación (PDI) y de la Dirección General de Servicios Periciales tomó control de la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Tras concluir el peritaje de campo y la recolección de indicios, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para la práctica de la necropsia.