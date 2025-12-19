¡Por la ejecución de un veracruzano en el rancho San Agustín detuvieron a “El Chilango”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de Roberto Jonathan “N” alias “El Chilango”, como el probable responsable de la ejecución de un veracruzano, al que asesinó de un balazo en la cabeza en las inmediaciones del rancho San Agustín, al sur de la capital.

Aunque no se revelaron públicamente los motivos del crimen, el acusado fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en agravio de Ever Cruz Oseguera, de 36 años de edad, originario de Veracruz y con domicilio en la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad.

El juicio lo enfrentará recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) ya que se le impuso la prisión preventiva oficiosa, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El asesinato lo consumó el viernes 5 de diciembre de este año.

Ese día, Ever llegó a una tienda de abarrotes en calles del fraccionamiento José López Portillo (“La Barranca”), donde ya se encontraba “El Chilango”.

Roberto Jonathan, que portaba un arma de fuego, se retiró del lugar junto con la víctima a bordo de una camioneta de su propiedad, dirigiéndose a una terracería en las inmediaciones del citado rancho San Agustín, en una zona ubicada entre la Universidad Politécnica y la comunidad Santa María.

En este lugar, “El Chilango” le disparó en la cabeza al veracruzano y lo privó de la vida para enseguida escapar.

Ese mismo viernes, alrededor de las once de la noche, fue descubierto el cadáver de Ever y la Fiscalía General del Estado inició con la investigación respectiva.

Roberto Jonathan fue identificado como el presunto victimario de Ever y el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra, mediante la cual fue detenido y consignado ante el juez de Control, que lo vinculó a proceso por el delito mencionado.