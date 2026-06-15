¡A un costado de la carretera federal 45 la muerte sorprendió a un jornalero!

FRESNILLO, ZAC.- La muerte sorprendió a un jornalero a un costado de la carretera federal 45, en territorio de esta demarcación.

La víctima aparentaba una edad de entre 40 a 45 años, aproximadamente.

El domingo 14 de junio, minutos después de las once de la mañana, se hallaba en dicha carretera, a la altura de la comunidad Río Florido, cuando repentinamente se desvaneció.

Otros jornaleros presenciaron lo sucedido y solicitaron la intervención de los servicios médicos, pero al arribar paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Al parecer, el trabajador del campo fue víctima de un paro cardíaco.

A la escena acudieron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las primeras pesquisas y elementos de Servicios Periciales, que realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense para los estudios de ley a fin de esclarecer las causas del deceso.