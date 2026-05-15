¡Por una joven motociclista peatón fue atropellado y ambos resultaron lesionados!

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GUADALUPE, ZAC.- Un peatón fue atropellado por una motociclista y ambos resultaron lesionados, por lo que paramédicos los trasladaron a ambos a un hospital a recibir atención médica.

El accidente tuvo lugar el jueves 14 de mayo, al filo de mediodía, en la carretera a Sauceda de la Borda, a la altura del fraccionamiento Conventos II, en el municipio de Guadalupe.

El transeúnte trató de cruzar la vialidad pero sin precaución, por lo que fue arrollado por una joven identificada como Nadia, de 28 años de edad, que transitaba en su motocicleta.

Ella no alcanzó a frenar ni a esquivar al peatón y terminó por impactarlo, tras de lo cual los dos cayeron al piso.

Paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de brindarle los primeros auxilios al peatón y los de la Coordinación Estatal de Protección Civil a la motociclista, trasladándolos a los dos a un hospital para su atención médica.

En el caso de la joven, sufrió lesiones en el rostro y un probable traumatismo craneoencefálico ya que no llevaba puesto el casco de protección al momento del percance.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la zona del accidente y luego la entregaron a elementos de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron la motocicleta en tanto se desarrollan las investigaciones respectivas.