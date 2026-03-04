¡Refuerza Jesús María operativo “Motociclista Seguro” para salvar vidas!

JESÚS MARÍA, AGS.- En Jesús María la seguridad vial es una prioridad.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad mantiene vigente el operativo “Motociclista Seguro”, cuya finalidad es prevenir accidentes y reducir riesgos, especialmente entre quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte diario.

Como resultado de las acciones de prevención, en lo que va del año han sido aseguradas 15 motocicletas por contar con escape modificado y generar ruido excesivo, mientras que se han realizado más de 120 intervenciones derivadas de la falta de casco, placas o licencia.

Estas medidas buscan generar conciencia y proteger la integridad de las personas, ya que portar casco y cumplir con el reglamento pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un accidente.

Por ello, el Gobierno Municipal de Jesús María exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución y responsabilidad, porque cuando cuidamos la vida de todas y todos Jesús María nos une.