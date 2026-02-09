¡Automovilista murió tras choque-volcadura en Paseo del Mineral!

FRESNILLO, ZAC.- Un automovilista murió tras un choque-volcadura ocurrido la madrugada de este lunes en la avenida Paseo del Mineral.

La víctima contaba con aproximadamente 30 años de edad.

A bordo de su vehículo transitaba por dicha vialidad cuando a la altura de la colonia Las Huertas, en Fresnillo, perdió el control del volante y se estrelló contra una luminaria para luego volcarse.

El auto quedó recostado sobre su toldo y momentos después el conductor y único tripulante fue auxiliado por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que lo trasladaron a un hospital ya que le diagnosticaron lesiones graves.

El operador no logró sobrevivir y falleció poco después.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y aseguraron el vehículo de la víctima.

Finalmente, el cuerpo del fallecido fue trasladado al SEMEFO por elementos de Servicios Periciales.