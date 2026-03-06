¡Incendio en una casa habitación y carpintería en el Barrio del Encino dejó dos hombres lesionados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un incendio en una finca en el Barrio del Encino, habilitada como casa habitación y carpintería, dejó a dos hombres lesionados y a otro más con una crisis nerviosa.

Testigos, entre ellos un agente ministerial, se encargaron de rescatar a las víctimas de entre las llamas.

Los hechos sucedieron este viernes, minutos antes de las once de la mañana, en una vivienda de la calle Vicenta Trujillo del tradicional barrio.

Por causas desconocidas inició el incendio al interior del inmueble y las llamas se extendieron rápidamente, por lo que el agente de la Policía de Investigación y un repartidor de gas, arriesgando su integridad, ingresaron al domicilio para rescatar a quienes se hallaban dentro.

En una habitación de la casa encontraron a Salvador, de 89 años de edad, por lo que lo rescataron y también extrajeron a dos trabajadores de la carpintería, José Juan, de 55 años, y Francisco, de 45.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al sitio y comenzaron a despejar la zona para permitir el ingreso de los camiones moto-bomba del Departamento de Bomberos Municipales.

Los “traga humo” iniciaron las maniobras para controlar y sofocar el fuego, en tanto que paramédicos municipales y de la brigada de la empresa J.M. Romo valoraban a los tres hombres.

José Juan y Francisco sufrieron quemaduras en sus extremidades superiores, pero solamente el segundo fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social en condición de regular a grave.

Salvador presentó una crisis nerviosa por el siniestro, pero no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.

Los bomberos trabajaron más de dos horas para sofocar el incendio, que cubrió parte de la sala y cochera del domicilio.

Sus labores se complicaron debido a la gran cantidad de material combustible que había en el lugar e incluso se solicitó el apoyo de cisternas de la Dirección de Parques y Jardines del Municipio para combatir el fuego, que consumió madera, solventes y maquinaria de carpintería.

Con la situación bajo control se hizo una revisión del inmueble, aunque no se pudieron determinar las causas que provocaron el incendio.