¡Capturaron a sujeto implicado en un intento de ejecución en San Antonio de Peñuelas!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Luis “N” alias “Masca Fierros” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en grado de tentativa.

El imputado es considerado un objetivo prioritario por su presunta participación como generador de violencia en la zona sur de la capital.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2026, sobre un camino de terracería ubicado a la altura del cruce de la carretera federal 45 Sur, en la comunidad de San Antonio de Peñuelas, municipio de Aguascalientes.

Presuntamente, Luis “N”, en compañía de otros sujetos que actuaban de manera conjunta y coordinada, interceptó a la víctima cuando ésta caminaba empujando su motocicleta.

Durante la agresión, presuntamente el imputado accionó un arma de fuego en contra de la víctima, ocasionándole una lesión en el abdomen.

Posteriormente, los agresores abandonaron el lugar creyendo que había perdido la vida.

No obstante, aunque las lesiones pusieron en grave peligro su integridad, el resultado de privarla de la vida no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los imputados, ya que la víctima logró sobrevivir gracias a la atención médica que recibió de manera oportuna.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las diligencias, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal realizaron actos de investigación que permitieron recabar datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de Luis “N” en los hechos que se le atribuyen.

Con los elementos obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes pusieron al imputado a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo del proceso penal.

En la continuación de la audiencia inicial, el juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de Luis “N” por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en grado de tentativa.

Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de dos meses y quince días para el cierre de la investigación complementaria.