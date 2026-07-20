¡En Villas de las Fuentes oficiales de la Policía Municipal hirieron a balazos a dos hombres!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos hombres resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego durante una intervención de elementos de la Policía Municipal registrada la madrugada del domingo 19 de julio en el fraccionamiento Villas de las Fuentes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:02 horas en el cruce de las calles Villas de Acapulco y Cultura Pimana, donde en un inicio se reportó una riña con una persona lesionada.

No obstante, minutos después se confirmó que dos hombres presentaban heridas de bala, presuntamente ocasionadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante su intervención en el lugar.

Uno de los lesionados, de 26 años de edad, recibió un impacto de bala en el pecho, por lo que fue trasladado en estado grave al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, donde su estado de salud se reportó delicado.

En tanto, el segundo afectado sufrió una herida por arma de fuego en una mano y, tras ser valorado por paramédicos, también fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Las autoridades municipales no emitieron una versión oficial sobre las circunstancias en las que los elementos policiales hicieron uso de sus armas de fuego.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.