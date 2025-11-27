¡En el área de urgencias del Hospital General del IMSS sujeto alcoholizado agredió a una doctora!

ZACATECAS, ZAC.- Un sujeto que al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol agredió a una doctora en el área de urgencias del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que fue detenido por elementos policiales.

Los hechos sucedieron el miércoles 26 de noviembre, poco después de las nueve de la noche.

El sujeto violentó verbal y físicamente a la médico, por lo que el personal del hospital dio parte a las autoridades.

Oficiales de Seguridad Pública arribaron al nosocomio y detuvieron al alcoholizado agresor, desconociéndose si se trataba de un paciente o familiar de alguno que estuviera hospitalizado.