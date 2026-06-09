¡En Rincón de Romos “levantaron” a un hombre y lo torturaron hasta dejarlo tirado en un cerro!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Un hombre fue privado de la libertad por un grupo de sujetos armados y encapuchados que lo sometieron a una brutal golpiza y posteriormente lo abandonaron en un cerro del municipio de Rincón de Romos, donde fue localizado con lesiones de gravedad.

Los hechos fueron reportados a los servicios de emergencia luego de que se informara sobre una persona lesionada tirada en la vía pública.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron a José Luis Puga Carmona, de 47 años de edad, vecino de la comunidad de Pabellón de Hidalgo, quien debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado de inmediato al Hospital General de Zona número 3 del IMSS para recibir atención médica.

De acuerdo con la versión proporcionada por la hermana de la víctima, la última vez que lo vio fue alrededor de las 22:00 horas del día anterior, cuando salió de su domicilio a bordo de una motocicleta. Al no regresar a dormir, la familia desconocía su paradero hasta que elementos policíacos acudieron a informarles que había sido encontrado severamente golpeado.

Ya en el hospital, José Luis relató que aproximadamente a las 23:00 horas, al llegar a su domicilio, fue interceptado por dos sujetos encapuchados, uno armado con un revólver y otro con una pistola tipo escuadra.

Los agresores lo encañonaron y lo obligaron a subir a un vehículo que identificó como un Volkswagen Jetta, color plata.

La víctima señaló que los delincuentes le cubrieron el rostro con un suéter mientras lo amenazaban y posteriormente lo trasladaron a un lugar desconocido, donde presuntamente fue golpeado por al menos cuatro personas, quienes lo atacaron con pies, puños, palos e incluso le arrojaron piedras.

Debido a la intensidad de la agresión, el hombre perdió el conocimiento y recordó que al recuperar la conciencia escuchó a uno de sus captores decir: “ya déjalo ahí, a ver si se muere”.

Minutos después se dio cuenta de que había sido abandonado en una zona cerril de Rincón de Romos.

Como pudo, pidió ayuda a un motociclista que pasaba por el lugar, quien dio aviso a las autoridades para que acudieran a auxiliarlo.

El diagnóstico médico indica que José Luis presenta múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, fractura de antebrazo derecho, fractura de fémur derecho y de la pierna izquierda, además de lesiones en el muslo.

También sufrió al menos siete heridas de aproximadamente siete centímetros en la espalda con sangrado activo, dos lesiones provocadas por objeto punzocortante en la espalda y la cintura, así como dos cortadas en la frente.

Su estado de salud fue reportado como delicado, por lo que permanece bajo observación médica mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.