¡En el bulevar Bicentenario mujer murió atropellada por un joven automovilista!

Foto: Cortesía

GUADALUPE, ZAC.- Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un automóvil conducido por un joven, que fue asegurado por las autoridades de vialidad para deslindar responsabilidades.

El accidente mortal sucedió el jueves 22 de enero, poco después de las dos de la tarde, sobre el bulevar Bicentenario, cerca de las oficinas de la Delegación de la Dirección de Policía Vial Preventiva.

La fémina, de aproximadamente 50 años de edad, trató de cruzar la vialidad, pero en los carriles con dirección a la capital fue embestida por un coche Honda Civic, conducido por un joven no mayor de 20 años, que iba acompañado de otros muchachos.

El operador no alcanzó a frenar al percatarse de la presencia de la peatón ni pudo esquivarla, por lo que la impactó con el frente del lado derecho del carro.

Por la cercanía con el lugar del hecho, los primeros que acudieron al sitio al ser enterados del suceso fueron los elementos de Policía Vial Preventiva y enseguida paramédicos de la Cruz Roja, que revisaron a la mujer atropellada y confirmaron que ya había fallecido.

La zona fue resguardada y el automovilista asegurado para ser presentado ante el agente del Ministerio Público.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.