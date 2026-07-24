¡En finca de El Sol SSPE y FGR irrumpieron con ariete y aseguraron narcóticos y un arma de fuego!

Tras operativo con fuerza táctica confiscaron crystal, marihuana y un arma

La finca quedó bajo custodia de la Policía Estatal

AGUASCALIENTES, AGS.- Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Fiscalía General de la República (FGR) irrumpió en una finca del fraccionamiento El Sol, donde se aseguraron dosis de droga y un arma de fuego.

La acción, registrada el miércoles 22 de julio, alrededor de las 16:08 horas, derivó de una orden de cateo concedida por un juez de Control tras labores de inteligencia y trabajo de campo coordinado.

Al llegar a la calle Álamo número 411, casi esquina con Tomás Medina Ugarte, los agentes detectaron el acceso principal abierto.

Los moradores, al notar la presencia policial, intentaron atrincherarse cerrando la puerta de golpe.

Ante la resistencia, los elementos emplearon un ariete policial para forzar la chapa e ingresar de manera táctica, neutralizando riesgos dentro del inmueble.

De manera extraoficial se reportó el hallazgo de decenas de dosis de sustancia granulada con características del crystal, así como envoltorios con marihuana listos para distribución.

También se localizó un arma de fuego, aunque no se precisó si era corta o larga.

La diligencia contó con la presencia de un agente del Ministerio Público Federal, quien dio fe del procedimiento.

Tras concluir el cateo se colocaron sellos de aseguramiento en los accesos y la finca quedó bajo resguardo de la Policía Estatal.

No trascendió si hubo personas detenidas durante la diligencia.