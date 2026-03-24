¡Tras choque frontal contra una automovilista motociclista perdió la vida en la Calzada Solidaridad!

ZACATECAS, ZAC.- Tras invadir el carril contrario y chocar de frente contra un automóvil conducido por una mujer, una motociclista perdió la vida.

El accidente fatal sucedió el lunes 23 de marzo, alrededor de las 20:15 horas, en la Calzada Solidaridad, a no más de 100 metros de la base de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El motorista, un hombre de entre 25 a 30 años de edad, circulaba en dirección Zacatecas-Guadalupe, pero en una curva perdió el control del manubrio y brincó el camellón central.

Al invadir el carril contrario se estrelló de frente contra el auto, que era desplazado hacia Zacatecas y era guiado por una mujer de 62 años de edad.

Tras la colisión, el hombre quedó tirado en la cinta asfáltica, con el casco de protección aún puesto y a un lado de su “jaca de acero”.

La fémina dio parte a las autoridades, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Estatal, que encontraron al motociclista ya sin vida.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al lugar y cerraron la circulación vehicular en la referida vialidad para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizara las diligencias correspondientes y remitiera el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense.