¡De las oficinas de la Parroquia del Divino Niño en Lomas del Ajedrez sustrajeron 450 mil pesos!

El robo quedó al descubierto el domingo 12 de octubre

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación tras la denuncia de un robo ocurrido en las oficinas de la Notaría Parroquial de la iglesia del Divino Niño, ubicadas en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez.

De acuerdo con la información recabada, el hecho habría ocurrido durante la noche del sábado 11 de octubre y fue descubierto la mañana del domingo 12, cuando personal de la parroquia ingresó al inmueble, situado en la esquina de las avenidas Del Rey y Ajedrecistas, y detectó signos de desorden.

Al revisar el área se constató la ausencia de una suma aproximada de 450 mil pesos, monto que se encontraba resguardado en el lugar.

El párroco fue informado de inmediato y notificó lo sucedido a las autoridades eclesiásticas correspondientes.

Al revisar las cámaras de videovigilancia del edificio se observó que una sola persona habría ingresado al recinto y se logró identificar al presunto responsable, quien al parecer tendría conocimiento previo de las actividades internas del curato.

Según se dio a conocer, el dinero sustraído correspondía a los donativos recabados durante las recientes fiestas patronales y estaba destinado al pago de diversos gastos derivados de dicha celebración.

La denuncia formal fue presentada el lunes 13 de octubre y el caso quedó en manos de la Fiscalía Estatal, que ya realiza las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos y dar con el responsable.