¡De mujer desaparecida en Aguascalientes en San Juan de los Lagos realizaron segundo operativo de búsqueda!

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.- Con el objetivo de identificar indicios sobre el paradero de una mujer desaparecida en el estado de Aguascalientes, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco coordinaron las labores de búsqueda e investigación en el municipio de Lagos de Moreno, en las que también participaron distintas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La carpeta de investigación se desarrolla bajo el Protocolo ALBA desde septiembre de este año por una mujer de 20 años de edad, cuya desaparición se registró en el municipio de Aguascalientes.

Las acciones coordinadas se realizaron por elementos de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Municipal de Lagos de Moreno y la Fiscalía General de Aguascalientes.

La intervención se desarrolló en la localidad de San Juan de los Lagos y concluyó sin la localización. Ésta sería la segunda ocasión en que se atiende esta solicitud y se ofrece la cooperación interinstitucional en este caso.