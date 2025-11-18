¡Integrante de grupo delictivo que intentó “alinear” a un vendedor de drogas fue vinculado a proceso!

Lo amenazó con un machete en Cabecita Tres Marías para que se uniera a su organización criminal

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto, presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en Aguascalientes, enfrenta un proceso penal por el delito de amenazas debido a que intentó “alinear” a una persona para que vendiera drogas para su organización criminal, colocándole un machete en el cuello.

El acusado, Luis Gerardo “N”, fue capturado el jueves 6 de noviembre de este año en la comunidad Cabecita Tres Marías, perteneciente al municipio de Aguascalientes.

En compañía de un menor de edad acudió al domicilio de la víctima, ubicado en la calle Francisco I. Madero de esa localidad.

Tras llamar a la puerta salió la víctima, a quien amenazaron diciéndole que ingresarían a su casa por la fuerza si no se “alineaba” con un grupo delictivo.

Luis Gerardo le exigió que dejara de vender sustancias ilícitas o que se integrara a la organización criminal a la que él pertenecía, al tiempo que la amagaba con un machete que le puso en el cuello y la amenazaba de muerte.

Oficiales de Policía arribaron al lugar justo en esos instantes y realizaron la detención de Luis Gerardo, a quien le aseguraron el machete.

El agente del Ministerio Público recibió el caso y presentó al sujeto ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por amenazas, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes.

La Fiscalía Estatal recibió un plazo de un mes para complementar su investigación recabando más pruebas en contra del imputado.