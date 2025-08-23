¡De un balazo en la cabeza ejecutaron a un hombre en Aguascalientes por motivos pasionales!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza en la comunidad de Calvillito, en el oriente de la ciudad, por un sujeto con el que sostuvo una discusión previamente, al parecer por motivos pasionales, y el cual se dio a la fuga tras consumar la mortal agresión.

El homicidio se consumó a temprana hora de este sábado en la calle Ignacio Allende, en el Barrio de la Escuela, en la referida población.

El hombre asesinado fue identificado como José Ángel Sánchez, de 30 años de edad y con último domicilio en el 121 de la calle Aguascalientes en el Barrio del Mercadito, en dicha comunidad, que aparentemente contaba con varias detenciones.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que alrededor de las 06:20 horas el treintañero tuvo una pelea verbal con otro sujeto, al parecer por motivos pasionales.

Durante la discusión, el individuo sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza a la víctima para acabar con su vida.

Tras el ataque, el pistolero se dio a la fuga y dejó a José Ángel tirado en el piso.

Algunos vecinos que escucharon la discusión y luego la detonación de arma de fuego llamaron a los servicios de emergencia para reportar el hecho.

Oficiales de las Secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal arribaron al lugar del ataque y lo confirmaron.

También llegaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que revisaron al hombre baleado y verificaron que ya no presentaba signos vitales, apreciándole una herida en la cabeza del lado derecho.

El finado vestía chamarra en color negro, pantalón negro de mezclilla, calzaba tenis marca Converse en color blanco y llevaba puesta una gorra también en color negro.

Los policías acordonaron la zona para proteger el escenario del crimen y emprendieron la búsqueda del responsable, pero no lo localizaron.

Las investigaciones para esclarecer lo sucedido quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales fijaron y levantaron indicios y remitieron el cuerpo del abatido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.