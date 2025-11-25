¡Tras el hallazgo de siete personas sin vida choque de versiones entre gobiernos de Zacatecas y San Luis Potosí!

ZACATECAS, ZAC.- Tras el hallazgo de siete personas sin vida en los límites de Santo Domingo, San Luis Potosí, y Villa de Cos, Zacatecas, y la detención de cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal potosina, se suscitó un choque de versiones entre los gobiernos de ambas entidades.

Zacatecas aseguró que los agentes abandonaron los cuerpos en la zona, pero San Luis Potosí lo negó y acusó inconsistencias en la detención.

Autoridades zacatecanas informaron la noche del domingo 23 de noviembre que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) localizaron los cuerpos durante el operativo “Vigilante Nocturno”.

A pocos metros ubicaron un vehículo civil, supuestamente con manchas de sangre, en el que iban cuatro policías potosinos.

Según esta versión, ellos habrían trasladado los cadáveres hasta ese punto.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, aseguró que esa acusación no tiene sustento.

Explicó que los agentes salieron de Salinas para atender un reporte del 911 por el hallazgo de los cuerpos en la zona limítrofe entre ambos estados, lo cual está documentado.

Inicialmente, fueron detenidos por haber llegado en un vehículo civil no balizado; al respecto, Juárez Hernández detalló que éste sí es oficial y está en comodato con el Ayuntamiento de Salinas; además, los policías estaban plenamente identificados y portaban armas registradas.

Indicó que existe un video del momento de la detención donde se observa que los agentes acudían al auxilio y no realizaban ninguna maniobra irregular.

También aseguró que cuando los policías potosinos llegaron al sitio, personal de Zacatecas ya procesaba la escena, lo que confirma que el hallazgo se originó bajo su jurisdicción.

La detención inició por un tema administrativo, el uso de un vehículo civil no balizado, pero posteriormente se les vinculó con los cuerpos sin que se haya presentado sustento sólido, indicó.

“Al 911 le consta desde dónde salieron y cuál fue su ruta; nuestros elementos estaban en Salinas, no en Zacatecas”, sostuvo.

Agregó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no ha presentado evidencia oficial que relacione a los agentes con el multihomicidio ni ha solicitado documentación adicional a San Luis Potosí.

Incluso recordó que, en anteriores ocasiones, cuerpos de personas asesinadas en Zacatecas han sido “sembrados” en territorio potosino, por lo que pidió evitar que se repita un señalamiento sin pruebas.