¡Dos personas lesionadas dejó caída de motocicleta en camino rural!

RÍO GRANDE, ZAC.- Dos personas resultaron lesionadas tras de que sufrieron una fuerte caída de la motocicleta en que viajaban.

El accidente se registró el domingo 26 de julio, minutos antes de las tres de la tarde, en el camino rural que comunica las comunidades Ciénega y Mancillas, en territorio de Río Grande.

Al transitar por dicha vialidad, el conductor de la motocicleta perdió el control del manubrio, lo que ocasionó que cayera junto con su acompañante, estrellándose fuertemente contra el piso.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para auxiliar a los dos lesionados y trasladarlos a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar de la cabecera municipal para su debida atención médica.

Oficiales de la Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje correspondiente para esclarecer las causas que lo provocaron y deslindar responsabilidades.