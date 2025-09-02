¡Dos sicarios que ejecutaron a un vendedor de drogas en el 2022 en Aguascalientes fueron sentenciados a 27.6 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos sujetos integrantes de un grupo delictivo y considerados generadores de violencia en Aguascalientes, fueron sentenciados, cada uno, a 27 años y medio de prisión tras demostrarse su participación en la ejecución de un vendedor de drogas en el 2022 en el fraccionamiento Sol Naciente, en el oriente de la ciudad.

Se trata de Christopher Orlando “N” y Ángel Fabián “N” alias “El Comandante Amper”, que fueron declarados culpables por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en agravio de José de Jesús Robles, que tenía 26 años de edad y era conocido como “El Güero Burras”.

El asesinato lo consumaron la madrugada del martes 16 de agosto del 2022.

Previamente, por lo menos cinco sujetos, entre ellos los ahora sentenciados, acudieron a un domicilio ubicado en la calle Rivera Piaxtla, en el fraccionamiento Ribera del Sol, donde amenazaron a una mujer para obligarla a vender narcóticos para el grupo criminal al que ellos pertenecían y que dejara de colaborar con otros.

Los individuos permanecieron en la casa de la fémina hasta que llegó el que le surtía la droga, en este caso José de Jesús.

Sin sospechar nada, “El Güero Burras” entregó el narcótico a la mujer y luego se retiró, pero fue seguido por los cinco sujetos, que le dieron alcance en la avenida Sotol y la calle José Guerra Palos, en el citado fraccionamiento Sol Naciente.

En ese punto Ángel Fabián y otro de los sujetos lo golpearon mientras que Christopher Orlando le disparó en tres ocasiones y lo ejecutó de un balazo en la cabeza.

Christopher Orlando y Ángel Fabián fueron detenidos el lunes 19 de septiembre del 2022, a las 12:15 horas, por oficiales de la Policía Municipal tras detectarlos en el oriente de la ciudad circulando a exceso de velocidad en un auto Nissan March, en color gris plata y con placas de Jalisco, y al someterlos a una revisión les aseguraron, a cada uno, un envoltorio con crystal.

Los dos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público y tras ser investigados se determinó que habían participado en la ejecución de José de Jesús, por lo que un juez de Control les inició un proceso penal por el homicidio.

Con las pruebas aportadas por la Fiscalía, ambos sujetos terminaron siendo sentenciados a 27 años 6 meses de prisión, además de que tendrán que pagar una multa de 325 días y la reparación del daño a favor de los deudos de la víctima mortal.