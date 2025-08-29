¡Dos sospechosos de privación ilegal de la libertad en Guadalupe fueron detenidos en Trancoso!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) inició de manera oficiosa una investigación por una denuncia que llegó al Sistema de Emergencia 911.

Se trató de la privación ilegal de la libertad de una mujer en la colonia Real de San Ramón, en Guadalupe, ocurrida la noche del martes 26 de agosto.

Derivado de lo anterior, se implementó un operativo de búsqueda y se llevaron a cabo diversas diligencias de investigación que permitieron ubicar tres inmuebles, los cuales fueron revisados para recabar datos de prueba.

Asimismo, se solicitó ante el juez de Control la autorización para realizar cateos en dos de esos inmuebles: uno ubicado en la colonia Real de San Ramón, en Guadalupe; y otro en la comunidad El Porvenir, en Trancoso.

Ambos cateos fueron ejecutados el miércoles 27.

En el inmueble ubicado en El Porvenir se aseguró un vehículo presuntamente relacionado con los hechos investigados, el cual estaba siendo alterado en su color original de pintura por los ocupantes del lugar.

En el sitio fueron detenidas dos personas: Juan Reynaldo “N”, originario de Zacatecas, y Antonio “N”, originario del estado de Durango, quienes serán puestos a disposición del juez de Control para que se determine su situación jurídica.