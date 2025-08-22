¡Una mujer que ejercía violencia en contra de dos menores de edad en Aguascalientes fue detenida!

Los obligaba a vender dulces en la vía pública

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que ejercía violencia en contra de dos menores de edad, a los que presuntamente obligaba a vender dulces en la vía pública, fue detenida por las autoridades en las inmediaciones del fraccionamiento Montebello Della Stanza, en el norte de la ciudad.

Tras la difusión de un video a través de las redes sociales, en el que se observa el caso de violencia en contra de dos menores en el estacionamiento de un centro comercial, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo a las imágenes que un ciudadano hizo públicas, uno de los menores se acercaba a un vehículo estacionado, abría la puerta del copiloto y subía, momento en el que una mujer lo agredía verbalmente obligándolo a vender dulces.

Al conocerse la situación de maltrato se desplegó un operativo para salvaguardar la integridad de los dos menores y en el que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Estatal, de la Unidad de Atención a la Violencia de Género (Policía Rosa), del C5i y de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal.

Con el uso de la tecnología lograron ubicar y detener a la mujer presunta violentadora en Montebello Della Stanza así como rescatar a los menores de edad, que fueron resguardados por las autoridades competentes.

La fémina arrestada quedó a disposición de la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género para las diligencias correspondientes y su posterior presentación ante el juez de Control para que resuelva su situación jurídica.