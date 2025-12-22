¡El sicario “Layos” o “Nayos” que ejecutó a un individuo en un negocio de máquinas traga monedas fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que fue vinculado a proceso Leonardo “N” alias “Layos” y/o “Nayos”, por su probable responsabilidad en un homicidio ocurrido en la capital del estado.

Los hechos se registraron el día 5 de marzo de 2025, cuando el imputado, en compañía de otro sujeto, se trasladó a las inmediaciones de un local comercial de maquinitas traga monedas, ubicado en la colonia Insurgentes de la ciudad de Aguascalientes, donde se encontraba la víctima al interior del establecimiento.

De acuerdo con las indagatorias, ambos individuos presuntamente rondaron el lugar para confirmar la presencia de la víctima.

Posteriormente, Leonardo “N” habría ingresado al inmueble, mientras su coautor permaneció realizando labores de vigilancia.

Una vez dentro del local y al tener a la vista a la víctima, el imputado presuntamente accionó un arma de fuego en al menos una ocasión, impactándola directamente, lo que provocó que la persona perdiera la vida en el interior del establecimiento.

Tras el ataque, los presuntos responsables se dieron a la fuga del lugar.

Las investigaciones realizadas por la Representación Social establecieron que el móvil del homicidio, de manera preliminar, estaría relacionado con actividades vinculadas a la venta de narcóticos, línea que fue debidamente integrada a la carpeta de investigación.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron identificar al presunto responsable.

De manera paralela, personal pericial llevó a cabo los dictámenes correspondientes en materia de criminalística y otras disciplinas forenses, fortaleciendo los datos de prueba.

Derivado de estos trabajos se obtuvieron los elementos suficientes para solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue cumplimentado por agentes investigadores al interior del centro penitenciario, ya que Leonardo “N” fue detenido previamente por otro delito.

Finalmente, durante la continuación de la audiencia inicial, una jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.