¡El sujeto que robó una patrulla de la Policía Estatal y provocó un accidente en el Ojocaliente I fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- El sujeto que robó una patrulla de la Policía Estatal y en su huida chocó contra dos automóviles particulares en calles del fraccionamiento Ojocaliente I, enfrentará en prisión preventiva justificada un proceso penal por los delitos de robo calificado y daño en las cosas doloso.

El acusado, identificado como Francisco “N”, ya se encuentra preso en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Los hechos que se le imputan sucedieron la tarde del miércoles 31 de diciembre del año pasado.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado atendía un accidente en la calle Calvillito esquina con la Plazuela S, en el Ojocaliente I, cuando el imputado aprovechó un descuido para llevarse la patrulla que traía a su cargo.

Francisco subió a la unidad oficial y se retiró a toda velocidad.

El elemento reportó el robo de la patrulla y solicitó apoyo, por lo que oficiales de otras corporaciones se movilizaron y persiguieron al sospechoso.

En el cruce de las avenidas Ojocaliente y Alameda el sujeto impactó la patrulla contra dos vehículos particulares que se encontraban detenidos momentáneamente.

Fue en ese punto donde se logró la detención de Francisco y se recuperó el auto-patrulla.

El agente del Ministerio Público recibió al arrestado y tras integrar una carpeta de investigación en su contra lo presentó ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el robo de la patrulla y los daños ocasionados a los dos automóviles.

Además, estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria.