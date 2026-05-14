¡En Aguascalientes alerta por abigeato: robaron ganado valuado en 50 mil pesos en Los Arellano!

AGUASCALIENTES, AGS.- La inseguridad en las zonas rurales del estado continúa manifestándose a través del abigeato, un delito que afecta directamente el patrimonio y sustento de los productores locales.

En un hecho reciente, se reportó el robo de dos reses en las inmediaciones del Rancho Media Luna, ubicado cerca de la comunidad de Los Arellano.

De acuerdo con la información difundida para localizar a los animales, el hurto ocurrió durante la madrugada del miércoles 13 de mayo.

Los delincuentes lograron sustraer dos ejemplares bovinos, una vaca pinta de cara blanca y una res negra con aretes de identificación (números 353 y 555), cuyo valor conjunto se estima en 50 mil pesos.

Este tipo de incidentes se ha descrito como un “robo hormiga”, un delito silencioso que drena los recursos de los ganaderos de la región de manera constante.

En esta ocasión los responsables lograron un botín considerable al llevarse ambas cabezas de ganado aprovechando la oscuridad de la noche.

Ante la presentación de este caso, se urgió a las autoridades correspondientes a atender de manera prioritaria la problemática del abigeato en Aguascalientes, reforzando la vigilancia en caminos rurales y puntos de movilización de ganado.

Cabe destacar que en redes sociales circulaba una imagen donde pedían el apoyo de la ciudadanía para la búsqueda de este ganado, difundiendo las características de los animales para facilitar su identificación y pronta recuperación.