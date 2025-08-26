¡Segundo adolescente involucrado en la ejecución de un hombre y lesiones a otro en Aguascalientes fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue detenido el segundo adolescente involucrado en la ejecución de un hombre y lesiones a otro tras una agresión con armas blancas en un domicilio utilizado para la venta y consumo de drogas (“picadero”) en el fraccionamiento Villa Montaña.

Se trata de J.J.O.G., de 15 años de edad, que ya se encuentra internado en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA), junto con el primer detenido, J.A.M.S., de 16 años.

Ambos están acusados por el delito de homicidio doloso agravado en agravio de Rafael Jacinto Juárez, de 33 años de edad, y lesiones dolosas calificadas con premeditación, ventaja, alevosía y brutal ferocidad en perjuicio de Daniel Medina González, de 30 años.

El ataque se consumó durante la noche del lunes 11 de agosto del presente en la casa marcada con el número 515-A de la calle Monte de Sora casi esquina con Monte Meru, en Villa Montaña, que es en un dúplex.

Varios sujetos a bordo de motocicletas, entre ellos J.A.M.S. y J.J.O.G., llegaron al sitio y entraron a la fuerza al domicilio, donde sorprendieron a las dos víctimas.

A Rafael y Daniel los sometieron amarrándolos de pies y manos para luego agredirlos con armas blancas, entre ellas al parecer unos machetes.

A causa de la agresión Rafael falleció por las lesiones que sufrió en la cabeza y en el tórax, en tanto que Daniel quedó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

Tras realizar las primeras investigaciones, agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a J.A.M.S. y ahora a J.J.O.G. tras identificarlos como participantes en tales hechos.

Al igual que J.A.M.S., a J.J.O.G. se le decretó el auto de vinculación a proceso y el internamiento preventivo en el CEDA por los dos delitos mencionados.

Además, se le fijó un plazo de un mes y 22 días para concluir la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía General del Estado continuará con las pesquisas para obtener más pruebas en contra de ambos acusados.