¡En Asientos, Aguascalientes, a punta de bala “levantaron” a un joven sujetos armados que irrumpieron en su casa!

ASIENTOS, AGS.- A las 21:48 horas del viernes 22 de agosto tres sujetos armados y vestidos de negro irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Fresno número 5 de la comunidad Amarillas de Esparza, perteneciente a este municipio, donde privaron de la libertad a Manuel “N”, de 21 años de edad.

De acuerdo con el reporte de los hechos realizado al servicio de emergencias 911, los agresores llegaron en motocicletas, ingresaron al domicilio y se llevaron por la fuerza al joven, quien vestía playera negra y pants gris claro.

Durante el hecho se escuchó al menos un disparo dentro de la vivienda.

Familiares relataron a las autoridades que los sujetos escondieron las motocicletas antes de entrar, presuntamente para evitar que se identificaran.

Uno de ellos aseguró que los agresores le dijeron a Manuel que “se iba con ellos porque tenían reporte de que vendía droga”, aunque su hermano negó cualquier vínculo con estupefacientes.

Tras el hecho, los responsables tomaron la carretera estatal 43 rumbo a El Novillo, en el municipio de El Llano.

Elementos de las Policías Estatal y Municipal acudieron al lugar, confirmaron lo sucedido y acordonaron la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado localizó un casquillo percutido calibre 9 milímetros y comenzó las diligencias correspondientes.

