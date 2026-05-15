¡Tras caer de antena hombre murió en el Parque Rodolfo Landeros!

Testigos señalaron que el sujeto escaló la antena de una televisora local y cayó desde lo alto

Autoridades confirmaron que ya no presentaba signos vitales; la identidad permanece sin establecer

Se investiga si el hombre cayó por accidente o se lanzó al vacío por cuenta propia

AGUASCALIENTES, AGS.- Una intensa movilización policial y de emergencia se registró esta mañana en el Parque Rodolfo Landeros, luego de que un hombre perdiera la vida tras caer desde una antena ubicada dentro del recinto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas de este viernes.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto escaló la estructura perteneciente a una televisora local y, ante la mirada de vigilantes y visitantes, se arrojó desde la parte superior.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo quedó tendido entre dos árboles y fue cubierto con una sábana metálica mientras se aseguraba el área.

Las autoridades investigan cómo logró ingresar al perímetro de la antena, el cual cuenta con malla de protección.

No se ha determinado si era personal del sitio, un visitante que burló la seguridad o alguien ajeno al parque.

Peritos realizaron el levantamiento de indicios y prepararon el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía definirá la causa de muerte y la secuencia exacta del hecho.