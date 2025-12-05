¡En el camino a Casa Blanca hombre en situación de calle murió aparentemente atropellado!

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre fue encontrado muerto, con un golpe en la cabeza, presumiéndose que fue atropellado por un vehículo “fantasma”.

El hecho tuvo lugar en el camino que conduce a la comunidad Casa Blanca y cerca del crucero con la carretera estatal 175.

Alrededor de las diez de la mañana de este viernes las autoridades fueron alertadas sobre una persona tirada en dicho lugar.

Los primeros que se movilizaron para atender los reportes fueron oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que confirmaron la presencia de la víctima a un costado de dicho camino y solicitaron la intervención de los servicios médicos.

Poco después arribaron paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que valoraron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A simple vista el individuo tenía un golpe en la cabeza, que habría sido el que le costó la vida, y se sospechaba que fue atropellado.

La víctima, aparentemente en situación de calle, tenía alrededor de ocho horas de haber fallecido ya que su cuerpo estaba rígido y la sangre coagulada.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO para la práctica de la necropsia a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.