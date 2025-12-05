¡Volcadura de un autobús de pasajeros en la curva de la “M” en Jalisco dejó 40 lesionados de Aguascalientes!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un autobús de pasajeros que salió de la Ciudad de México con destino a Aguascalientes sufrió una aparatosa volcadura en la carretera federal 70 Oriente, a la altura de la conocida curva de la “M”, por lo que 40 personas, la mayoría invidentes, resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad.

El accidente tuvo lugar el jueves 4 de diciembre, alrededor de las 05:45 horas, en la carretera Aguascalientes-San Luis Potosí, sobre el kilómetro 35, en territorio del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Los 40 lesionados resultaron ser originarios de Aguascalientes y quienes regresaban de la capital del país de una excursión.

El operador del autobús de turismo, por causas desconocidas hasta el momento, perdió el control del volante en la curva de la “M”.

El camión abandonó la cinta asfáltica y se volcó, quedando recostado sobre el acotamiento.

Elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno así como de Ojuelos se trasladaron al lugar para el auxilio de las víctimas, en su mayoría invidentes.

Posteriormente se sumaron al apoyo paramédicos de la Cruz Roja de Aguascalientes en tres ambulancias así como de la Secretaría de Salud (ISSEA) en otra, además de unidades de la Policía Estatal.

Tres de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social en esta ciudad, mientras que otros fueron canalizados a clínicas de campo cercanas y algunos más valorados en el sitio del accidente ya que no ameritaron hospitalización.

Oficiales de la Guardia Nacional intervinieron en el hecho para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas que provocaron la volcadura del autobús.