¡En el fraccionamiento Fundición hombre falleció tras disparo auto infligido dentro de su camioneta!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se quitó la vida con un disparo en la cabeza a bordo de su camioneta, que estaba estacionada a espaldas del complejo de cines Cinépolis, en el fraccionamiento Fundición.

El fallecido fue identificado por sus familiares como Elías Omar “N”, conocido entre sus amigos con el alias de “Chillo”, de 46 años, vecino del fraccionamiento San Cayetano.

El hecho ocurrió en la cabina de una camioneta RAM 3500, color gris y con placas de circulación AB-2085-B de Aguascalientes.

El miércoles 1 de octubre, alrededor de las 21:20 horas, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre una persona inconsciente a bordo de un vehículo ubicado en la calle Plomo, una vía de terracería, casi esquina con la avenida Canal Interceptor, en el citado fraccionamiento.

Oficiales de Seguridad Pública acudieron al lugar y localizaron la camioneta descrita, estacionada a espaldas del complejo de cines.

Notaron que el parabrisas tenía un orificio y que dentro del vehículo se encontraba un hombre inconsciente.

Paramédicos del ISSEA, a bordo de la unidad ECO-442, arribaron al sitio y revisaron al individuo, confirmando que ya no presentaba signos vitales.

A simple vista se le observó una herida de bala en la cabeza, con orificio de entrada.

La zona fue resguardada para la llegada de agentes de la Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes encontraron en la mano izquierda del fallecido un arma de fuego corta tipo escuadra, con cargador y cuatro cartuchos.

Por los indicios hallados en la escena, incluidos dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, se concluyó que el hombre se privó de la vida con un disparo en la cabeza.

Se presumió que un proyectil impactó el parabrisas, mientras que el otro quedó alojado en el cráneo de Elías.

Trascendió que el hombre había sido ingresado hace meses a un centro de rehabilitación por abuso en el consumo de drogas y que al salir presentó síntomas de depresión y delirios de persecución. Asimismo, habría dejado un mensaje póstumo en su cuenta de WhatsApp que probablemente reflejaba su estado emocional.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia, mientras que agentes ministeriales ampliaron la investigación y determinaron que Elías había sostenido una fuerte discusión con sus padres, que al parecer fue el motivo por el que decidió matarse.