¡En la 45 Norte impactado por un tráiler y un automóvil murió motociclista que circulaba en sentido contrario!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Un motociclista que circulaba en sentido contrario en plena carretera federal 45 Norte falleció tras de que fue impactado por un tráiler y un automóvil.

El chofer de la unidad de carga se dio a la fuga tras el accidente, mientras que el operador del coche fue detenido en el lugar para deslindar responsabilidades.

Los hechos sucedieron el viernes 12 de septiembre, alrededor de las diez de la noche, sobre el kilómetro 48 de la 45 Norte, frente al Aeroparque Aguascalientes, en Rincón de Romos.

La víctima mortal, de entre 35 a 40 años de edad, viajaba en una moto Italika FT 150, en color gris, en la que se desplazaba por la carretera de sur-norte pero en sentido contrario, ya que lo hacía en el carril izquierdo del sentido norte-sur.

Por tal motivo, repentinamente fue impactado de frente por un tráiler, cuyo chofer decidió darse a la fuga.

Con el golpe, el motorista fue proyectado hacia el carril derecho, donde fue embestido por un automóvil Nissan Tsuru, en color negro y con placas de circulación ABA-415-F de Aguascalientes, conducido por un hombre de entre 30 y 35 años de edad.

Tras la colisión, el motociclista salió rebotado hacia el carril izquierdo y quedó tirado sobre la cinta asfáltica, mientras que el conductor del carro se orilló y detuvo metros más adelante para regresar pie a tierra para tratar de auxiliar al motociclista y dar parte a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA confirmaron la muerte del motociclista y oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y detuvieron al automovilista para presentarlo ante el agente del Ministerio Público.

El cuerpo del motociclista fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.