¡En la colonia Colinas del Padre detuvieron a sujeto que agredió a oficiales de Seguridad Pública!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, realizaron la detención de un hombre de 51 años en la colonia Colinas del Padre por la presunta comisión de los delitos de desobediencia y resistencia a particulares, lesiones e intento de homicidio.

Durante el pasado fin de semana el implicado fue denunciado al Sistema de Emergencias 911 por cometer una falta administrativa.

Al acudir, se tornó agresivo y agredió a los oficiales, causándoles lesiones de consideración, motivo por el que fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), para que la instancia realice las investigaciones pertinentes.

