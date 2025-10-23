¡Por narcomenudeo vincularon a proceso a una mujer detenida en el Ejido Peñuelas!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes logró que un juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Yolanda “N” por su probable responsabilidad en el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos en su variante de venta.

Los hechos que originaron este procedimiento ocurrieron el 10 de octubre de 2025, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Adolfo López Mateos en el Ejido Peñuelas.

Al momento de que personal femenino sometió a la mujer a una revisión, presuntamente detectaron entre sus pertenencias varias dosis de una sustancia granulada.

Posteriormente, un perito químico forense adscrito al Instituto Forense y Servicios Periciales llevó a cabo los análisis correspondientes, confirmando que el contenido del envoltorio correspondía a clorhidrato de metanfetamina, sustancia catalogada como narcótico prohibido por la legislación vigente.

Con base en estos hechos, la agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación en contra de Yolanda “N”, de esta forma se solicitó a una juez la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por los elementos de la Policía de Investigación Criminal.

En la audiencia inicial, el juez de Control valoró los datos de prueba y resolvió dictar el auto de vinculación a proceso e impuso como la medida de prisión preventiva justificada.

Asimismo, se estableció un plazo de un mes 15 días para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para robustecer el caso.