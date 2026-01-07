¡En la presa Las Cabras en Calvillo un hombre murió ahogado!
Foto: Cortesía
CALVILLO, AGS.- Un hombre murió ahogado en la presa Las Cabras, en Calvillo, desde hacía varios días, aunque su cuerpo fue descubierto hasta el martes 6 de enero.
La presa referida está ubicada en la localidad El Cerrito Alto, perteneciente a dicho municipio calvillense.
El fallecido aparentaba una edad de entre 35 a 40 años, aproximadamente.
Alrededor de las tres de la tarde habitantes de la citada comunidad reportaron a las autoridades la presencia de una persona inconsciente en el cuerpo de agua, por lo que al sitio acudieron oficiales de Seguridad Pública así como elementos de Protección Civil y Bomberos.
A su arribo, encontraron al hombre ya sin vida en la orilla del embalse, por lo que el área fue acordonada y se dio parte a la Fiscalía General del Estado.
Agentes de la Policía de Investigación Criminal se movilizaron hasta la presa y comenzaron con las indagatorias respectivas a fin de esclarecer las circunstancias en las que la víctima se ahogó.
Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica también se presentaron en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
En la primera inspección que hicieron del cuerpo del hombre presumieron que tenía entre tres y cuatro días de haber muerto.
El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.