¡En marzo cuarto ‘retiro’ de la ‘caja chica’: asaltaron OXXO de San José del Barranco; el RobOXXOmetro sube a 33!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- La cadena OXXO volvió a ser blanco de la delincuencia en el norte del estado.

La mañana del viernes 20 de marzo un nuevo asalto registrado en el municipio de San Francisco de los Romo elevó a cuatro los robos cometidos en marzo y a 33 los acumulados en lo que va del año 2026, confirmando que los “retiros” de la “caja chica” continúan sin freno.

El atraco ocurrió poco después de las 07:00 horas en la tienda ubicada sobre la carretera federal 71, entre las calles Seguridad Pública y Justicia, en la colonia San José del Barranco, en “San Pancho”.

De acuerdo con el reporte, un hombre ingresó al establecimiento y comenzó a revisar algunos productos.

Tras tomar varios artículos y simular que se dirigía a pagar, se acercó al empleado y le exigió verbalmente que le entregara el dinero de la venta del día.

Sin oponer resistencia, el trabajador entregó aproximadamente 3 mil pesos, monto correspondiente a la venta acumulada hasta ese momento.

Según la descripción proporcionada por los empleados, el asaltante medía alrededor de 1.70 metros, era de complexión delgada, vestía pantalón de mezclilla roto, sudadera roja con capucha y mantenía el rostro parcialmente cubierto.

El delincuente no mostró arma alguna; únicamente utilizó su voz para intimidar y consumar el “retiro” de la “caja chica”.

Tras obtener el botín, salió de la tienda a pie, perdiéndose entre las calles del fraccionamiento.

Con este nuevo caso, marzo suma cuatro asaltos en 20 días, mientras que el RobOXXOmetro anual asciende a 33 tiendas afectadas en 2026, una cifra que mantiene en alerta a empleados y autoridades ante la continuidad de un modus operandi que se ha vuelto cotidiano en la entidad.