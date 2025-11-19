AguascalientesNoticias

¡En residencial integrante de una familia fue sorprendida y entregó una caja fuerte con $300 mil y joyas!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Delincuentes sorprendieron a una integrante de una familia habitante del fraccionamiento Xaramá Residencial, en el poniente de la ciudad, y lograron que les entregara una caja fuerte que contenía 300 mil pesos y alhajas.

El domingo 16 de noviembre la víctima recibió una llamada telefónica de parte de un sujeto, que le comentó que su papá necesitaba pagar algo y requería que le mandara todo lo que tuviera.

La víctima respondió que el dinero estaba dentro de la caja fuerte y a la pregunta de que si podía con ella o necesitaba ayuda para cargarla, contestó que si podía moverla.

El extorsionador le comentó que enviarían un vehículo de plataforma a recoger dicha caja fuerte y así sucedió, por lo que la ofendida la entregó a un sujeto.

El robo se consumó por la tarde y posteriormente los padres de la ofendida le notificaron que ellos no habían mandado a nadie a recoger sus valores.

Las autoridades fueron alertadas sobre el robo e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y capturar a los responsables.

Se confirmó que la caja fuerte contenía 300 mil pesos en efectivo y varias joyas.

También te puede gustar

¡Por violación y violencia familiar sentenciaron a más de 12 años de prisión a sujeto en Zacatecas!

Noticiero El Circo

Mujer en posesión de droga fue detenida en Mirador de las Culturas

POLECIA 777

¡Pistolero asaltó la residencia de un japonés en Aguascalientes!

Noticiero El Circo