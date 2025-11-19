¡En residencial integrante de una familia fue sorprendida y entregó una caja fuerte con $300 mil y joyas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Delincuentes sorprendieron a una integrante de una familia habitante del fraccionamiento Xaramá Residencial, en el poniente de la ciudad, y lograron que les entregara una caja fuerte que contenía 300 mil pesos y alhajas.

El domingo 16 de noviembre la víctima recibió una llamada telefónica de parte de un sujeto, que le comentó que su papá necesitaba pagar algo y requería que le mandara todo lo que tuviera.

La víctima respondió que el dinero estaba dentro de la caja fuerte y a la pregunta de que si podía con ella o necesitaba ayuda para cargarla, contestó que si podía moverla.

El extorsionador le comentó que enviarían un vehículo de plataforma a recoger dicha caja fuerte y así sucedió, por lo que la ofendida la entregó a un sujeto.

El robo se consumó por la tarde y posteriormente los padres de la ofendida le notificaron que ellos no habían mandado a nadie a recoger sus valores.

Las autoridades fueron alertadas sobre el robo e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y capturar a los responsables.

Se confirmó que la caja fuerte contenía 300 mil pesos en efectivo y varias joyas.