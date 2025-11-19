¡Capturaron a tres asaltantes tras violento robo de más de 93 mil pesos en la carretera 45 Sur!

Operativo policial logró detener a dos hombres y una mujer que huían con parte del botín, presuntamente integrantes de una banda organizada

Un cuarto cómplice se llevó la otra parte de lo robado ya que pasó primero por la Puerta de Acceso Sur

AGUASCALIENTES, AGS.- Una rápida y coordinada acción de las corporaciones de seguridad resultó en la captura de tres presuntos delincuentes minutos después de haber perpetrado un violento asalto a mano armada en la carretera federal 45 Sur.

El atraco fue reportado al servicio de emergencias 911 a las 23:25 horas del domingo 9 de noviembre.

El ofendido mencionó que lo asaltaron cuatro personas a la altura del entronque con la carretera 110, en la comunidad Los Arellano.

La víctima, identificada como Juan “N”, reportó a las autoridades que mientras conducía su camioneta particular fue interceptado por una camioneta Ford, color blanco, con placas GBF-206-E.

De esta unidad descendieron cuatro personas, quienes lo amenazaron con un arma de fuego.

Los asaltantes despojaron a Juan de 90 mil pesos en efectivo que acababa de recibir por la venta de un vehículo.

Además, refirió que a su acompañante le quitaron otros 3 mil 700 pesos.

Tras cometer el robo, los delincuentes emprendieron la huida con dirección a la carretera 45, internándose hacia la ciudad.

Elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado arribaron de inmediato al lugar de los hechos para entrevistar al afectado y recabar la información detallada sobre los asaltantes y el vehículo en que viajaban.

La información fue compartida de manera inmediata, activando un operativo conjunto.

A las 23:40 horas, tan sólo 15 minutos después del atraco, el esfuerzo rindió frutos: los elementos de Seguridad Pública lograron la captura de tres de los cuatro participantes, una fémina y dos hombres, justo cuando intentaban abandonar el estado por la Puerta de Acceso Sur.

Al inspeccionar la unidad motor en la que viajaban los detenidos, las autoridades hallaron un pequeño maletín que contenía parte del dinero en efectivo robado.

Lamentablemente, se confirmó que el cuarto cómplice se había dado a la fuga minutos antes, presuntamente llevándose consigo la parte restante del botín.

Posteriormente, la victima habría reconocido a los detenidos como los que lo habían asaltado.

Las primeras indagatorias apuntan a que el modus operandi coincide con el de una banda de asaltantes organizada que utiliza múltiples vehículos para confundir a las autoridades.

Sin embargo, la rápida respuesta en esta ocasión permitió desarticular parcialmente a la célula delictiva.

Los dos hombres y la mujer capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.