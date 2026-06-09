¡Tres de los delincuentes que asaltaron la joyería y la tienda de celulares fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso de Alan “N”, Jonathan “N” y José “N” por su probable participación en los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas en grado de tentativa y daño doloso en las cosas, tras hechos registrados en una plaza comercial ubicada al oriente de la ciudad.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por los agentes del Ministerio Público durante la audiencia inicial, presuntamente los imputados arribaron a la Plaza Comercial Zaragoza vistiendo sudaderas de color rojo y portando armas de fuego, para posteriormente ingresar a diversos establecimientos comerciales.

Las investigaciones establecen que una vez en el interior de los locales los señalados presuntamente sustrajeron diversos teléfonos celulares y piezas de joyería, utilizando armas de fuego para intimidar a las personas que se encontraban en el lugar.

Asimismo, presuntamente durante la comisión de los hechos varias víctimas fueron sometidas y amarradas con cinchos, privándolas de su libertad de manera ilegal mientras los probables responsables realizaban el apoderamiento de los objetos de valor.

La carpeta de investigación también señala que al emprender la huida, uno de los imputados presuntamente realizó una detonación de arma de fuego dirigida hacia una de las víctimas, conducta que derivó en la imputación por el delito de lesiones dolosas en grado de tentativa.

De igual manera, durante su escape ocasionaron daños a diversos vehículos de motor.

Tras analizar los argumentos de las partes, la jueza de Control calificó de legal la detención de los involucrados y resolvió vincular a proceso a Alan “N”, Jonathan “N” y José “N” por los delitos señalados, al considerar que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en los hechos.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso a los tres imputados la prisión preventiva en sus modalidades oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación.