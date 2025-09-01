¡En Sombrerete camión que transportaba asfalto sufrió aparatosa volcadura!

SOMBRERETE, ZAC.- Aparatoso accidente se registró en esta localidad y que fue protagonizado por un camión que transportaba asfalto, cuyo conductor salió ileso.

El percance se registró el viernes 29 de agosto sobre la carretera federal 45 tramo Sombrerete-Fresnillo.

Alrededor de las 18:58 horas los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente, por lo que al sitio acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Sombrerete.

Al arribar, encontraron fuera de la cinta asfáltica y volcado un camión marca Internacional, modelo 2016, en color blanco y con placas de circulación de Durango, propiedad de la empresa DIACE, que transportaba asfalto.

El vehículo era conducido por un hombre de 31 años de edad y con domicilio en Durango, quien fue valorado y se determinó que no sufrió lesiones pese a la magnitud de la volcadura.

Oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional división caminos quedaron a cargo del lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.