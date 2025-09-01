¡Por el feminicidio de una menor de 12 años de edad detuvieron a un sujeto en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- El jueves 28 de agosto la Fiscalía General de Justicia del Estado tomó conocimiento respecto al ingreso de una persona sin vida al Hospital General del Estado.

Al constituirse personal de investigación en el nosocomio fueron advertidos por el personal de salud que se trataba de una adolescente de 12 años y la cual, desde una exploración física, presentaba golpes en distintas áreas de su cuerpo, situación detonó la pronta intervención del personal especializado de la Fiscalía de Género.

Una vez realizadas las diligencias y dictámenes correspondientes, se logró establecer que la causa de muerte fue dolosa y no de un hecho natural como se intentó establecer desde un inicio.

Conforme al avance de la investigación se logró obtener la identidad del probable responsable, para después, una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Elementos de Policía de Investigación lograron la detención de José Alejandro “N”, sujeto que será puesto a disposición del juzgado que lo reclama.